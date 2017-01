Infos Météo

08-01-2017 18:13 | Alžběta Ruschková

Ce lundi, jour de la fête des Vladan, le temps est plus ou moins nuageux, malgré quelques éclaircies qui peuvent apparaître sur l’ensemble du territoire tchèque. Les chutes de neige sont également attendues, elles seront toutefois moins fortes que lors de ces dernières journées. Les températures maximales varient entre -5 et -1 °C et ne dépassent pas les -7 °C dans l’est du pays.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

Visite de Fumio Kishida à Prague : les Tchèques et les Japonais pourraient coopérer dans la recherche 08-01-2017 18:52 | Alžběta Ruschková Le Premier ministre Bohuslav Sobotka pourrait effectuer un voyage au Japon lors des six mois à venir. C’est ce qu’a annoncé le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, après la rencontre, ce dimanche, avec son homologue japonais, Fumio Kishida. Ce voyage pourrait permettre aux entreprises tchèques de pénétrer sur le marché japonais, a notamment indiqué le chef de la diplomatie tchèque. Les deux hommes ont parlé également d’une possible coopération bilatérale dans les domaines de la recherche et de l’innovation ou de l’industrie de la défense, ou encore d’éventuels investissements japonais dans les secteurs de l’industrie, de l’infrastructure et de l’énergie nucléaire. Fumio Kishida a, pour sa part, rappelé que les Japonais étaient les deuxièmes plus grands investisseurs en Tchéquie après l’Allemagne et a souligné l’importance d’une coopération culturelle. 2017 a été selon lui déclaré au Japon « L’année de la culture tchèque », grâce notamment à l’exposition prévue à Tokyo de l’Epopée slave d’Alfons Mucha.



Plutôt dans la journée, le chef de la diplomatie japonaise, actuellement en visite de trois jours à Prague, a également rencontré des organisateurs de différents événements commémorant le 60e anniversaire du renouveau des relations diplomatiques entre la République tchèque et le Japon. Il s’agit de la première visite d’un ministre japonais des Affaires étrangères en République tchèque depuis 2001.

Météo 08-01-2017 18:13 | Alžběta Ruschková Ce lundi, jour de la fête des Vladan, le temps est plus ou moins nuageux, malgré quelques éclaircies qui peuvent apparaître sur l’ensemble du territoire tchèque. Les chutes de neige sont également attendues, elles seront toutefois moins fortes que lors de ces dernières journées. Les températures maximales varient entre -5 et -1 °C et ne dépassent pas les -7 °C dans l’est du pays.

Patinage de vitesse : Karolína Erbanová sacrée championne d’Europe de sprint 08-01-2017 18:09 | Alžběta Ruschková Karolína Erbanová a décroché la médaille d’or aux championnats d’Europe de sprint de patinage de vitesse, disputés ces samedi et dimanche à Heerenveen (Pays-Bas). Deuxième de toutes les quatre épreuves de la compétition (500 et 1000 mètres), la Tchèque, 24 ans, a finalement remporté, pour la toute première fois de sa carrière, le classement général. La Néerlandaise Jorien Ter Mors et la Russe Olga Fatkulina se sont classées respectivement sur la deuxième et la troisième place.

Biathlon – Coupe du monde : un nouveau succès pour les Tchèques 08-01-2017 17:44 | Alžběta Ruschková Les biathlètes tchèques ont signé un beau succès, ce dimanche, dans l’épreuve du mass start à Oberhof (Allemagne), comptant pour la Coupe du monde. C’est Gabriela Koukalová, auteure d’un sans-faute au tir, qui a remporté la médaille d’or. Grâce à son quatrième triomphe de la saison, la Tchèque, vainqueur l’an dernier du gros globe de cristal de la Coupe du monde, a conforté sa place de leader du classement général de la compétition. Une autre Tchèque est également montée sur le podium. Pour Eva Puskarčíková, qui a fini troisième, il s’agit du deuxième succès de sa carrière. La médaille d’argent a été remportée par l’Allemande Laura Dahlmeier.

Pour Lubomír Zaorálek, la procédure de l’extradition devrait être en compétence du ministère des Affaires étrangères 08-01-2017 14:19 | Alžběta Ruschková L’extradition des personnes arrêtées en République tchèque vers un Etat étranger devrait être en compétence du ministère des Affaires étrangères et non du ministère de la Justice, comme c’est actuellement le cas. C’est du moins ce qu’a déclaré le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, dans une émission de la Télévision tchèque ce dimanche. L’extradition ou non d’une personne vers l’Etat qui la réclame peut avoir « un impact important sur les relations avec différents pays », a expliqué le ministre tout en faisant référence à l’affaire du hacker russe Yevgeny Nikulin, arrêté en Tchéquie en octobre dernier et réclamé à la fois par la Russie et par les Etats-Unis. Lubomír Zaorálek a également ajouté qu’il avait déjà informé le Premier ministre Bohuslav Sobotka de son intention de proposer prochainement ce changement au gouvernement.

Départ des soldats tchèques pour les entraînements en Lituanie 08-01-2017 12:47 | Alžběta Ruschková 112 soldats tchèques partent ce dimanche pour Lituanie où ils participeront à des entraînements de trois mois. Ces manœuvres, appelés « Training Bridge 2017 », font partie d’un projet d’entraînements communs entre les armées des pays du groupe de Visegrád (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie) et des pays Baltes, demandés par ces derniers en raison de leurs craintes de la politique de la Russie. C’est du moins ce qu’a fait savoir le porte-parole de l’état-major des armées tchèques, Jan Šulc. Les soldats tchèques seront accueillis à la base militaire de Klaipeda. Avec leurs collègues lituaniens, ils se prépareront notamment à une éventuelle coopération des deux armées dans le cadre de différentes missions.

Une Tchèque arrêtée au Cambodge pour trafic de drogue débarassée d’une partie des accusations 08-01-2017 12:19 | Alžběta Ruschková La police cambodgienne retire une partie des accusations contre une jeune Tchèque arrêtée fin décembre pour trafic de drogue. La Tchèque n’est plus soupçonnée de fabrication et de distribution de stupéfiants, elle est toutefois toujours accusée de possession de drogue. L’information a été annoncée par la télévision Prima qui se réfère à la famille de la femme concernée. Cependant, le ministère des Affaires étrangères affirme n’avoir pour l’instant aucune information allant dans ce sens. La Tchèque a été emprisonnée fin décembre, ensemble avec d’autres cinq étrangers originaires d’Ukraine, de Finlande, de Russie et des Etats-Unis. Les inculpés ont été arrêtés suite à un raid sur un laboratoire clandestin situé à Sihanoukville qui fabriquait de l’ecstasy, ainsi que d’autres drogues synthétiques.

22 millions d’euros pour les salaires des infirmiers 08-01-2017 11:43 | Alžběta Ruschková Le ministre de la Santé, Miloslav Ludvík, a obtenu d’autres 600 millions de couronnes (22 millions d’euros) destinés à une nouvelle augmentation des salaires des infirmiers. L’information a été publiée par le journal Zdravotnický deník, suite à une rencontre de Miloslav Ludvík avec le ministre des Finances, Andrej Babiš, qui s’est tenue jeudi. Chaque infirmier employé dans un hôpital public devrait ainsi obtenir 2000 couronnes supplémentaires par mois (environ 74 euros), et ce à partir du 1er juillet prochain. En 2016, le montant du salaire mensuel brut des infirmiers a atteint environ 20 500 couronnes (un peu moins de 760 euros). A partir du 1er janvier, cette somme s’est élevée de 10 %.

Météo 07-01-2017 17:36 | Alžběta Ruschková Ce dimanche, jour de la fête des Čestmír, le ciel reste essentiellement couvert et nuageux. Les chutes de neige peuvent également apparaître, notamment dans la partie ouest du pays. Plus tard dans la journée, quelques éclaircies sont attendues en Silésie. Les températures augmentent légérement, avec les maximales entre -6 et -2 °C en Bohême et entre -9 et -5 °C en Moravie et en Silésie.