Infos Météo

03-01-2017 14:59 | Guillaume Narguet

Le ciel reste très chargé sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Diana. Des chutes de neige sont attendues un peu partout dans le pays ; celles-ci seront plus abondantes à compter de 400 à 500 mètres d’altitude. Les températures varient entre -1 °C et 4 °C pour les maximales.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

Un film sur le photographe franco-tchèque Josef Koudelka présenté en première tchèque ce mercredi 04-01-2017 19:53 | Alžběta Ruschková Un film consacré au photographe franco-tchèque Josef Koudelka, du réalisateur et photographe israélien Gilad Baram, est projeté ce mercredi soir en première tchèque au cinéma Kino Pilotů à Prague. Intitulé « Koudelka photographiant la Terre sainte », le documentaire présente le voyage du photographe le long du mur qui sépare Israël de la rive occidentale du Jourdain, où se trouve la Cisjordanie. Josef Koudelka est considéré comme un des plus grands photographes tchèques : c’est à lui que l’on doit les photographies les plus célèbres de l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968.

Les musulmans tchèques invitent leurs concitoyens à lutter ensemble contre le terrorisme 04-01-2017 18:53 | Alžběta Ruschková « Le terrorisme est un mal contre lequel doivent lutter tous les gens, quelle que soit leur religion. Il menace tous, y compris des dizaines de millions de musulmans vivant en Europe. » C’est ce qu’a déclaré ce mercredi l’ancien président de la communauté musulmane pragoise, lors d’une conférence intitulée « Ensemble contre le terrorisme ». Vladimír Sáňka a également dénoncé les activités de l’organisation de l’Etat islamique et a mis en garde contre l’application du principe de la responsabilité collective. Les terroristes tuent avant tout les musulmans et détruisent des monuments musulmans en Syrie et en Irak, a notamment souligné Vladimír Sáňka.

Moins d’incendies et de victimes mais des dommages plus élevés en 2016 04-01-2017 17:19 | Alžběta Ruschková En 2016, les sapeurs-pompiers tchèques ont assisté à 16 650 incendies. Il s’agit d’une baisse interannuelle de plus de 3 500 interventions. Ce chiffre s’explique notamment par l’absence de grands incendies estivaux, causés par la sécheresse et la canicule. Le feu a causé la mort de 109 personnes, soit de six victimes de moins qu’en 2015. Cependant le montant total des dommages qui est estimé à quelque 3,2 milliards de couronnes (118 millions d’euros), est plus élevé que celui de l’an dernier, et ce d’environ 700 000 couronnes (près de 26 000 euros).

Une messe en hommage des victimes de l’attentat de Berlin célébrée ce mercredi à Prague 04-01-2017 16:56 | Alžběta Ruschková Une quarantaine de personnes se sont rassemblées, ce mercredi à l’église Saint-Charles-Borromée à Prague, pour célébrer une messe en hommage des victimes de l’attentat de Berlin. La messe, qui a duré environ une heure, s’est tenue en tchèque et en allemand, en présence entre autres des représentants de l’ambassade de l’Allemagne en République tchèque. La récente attaque survenue contre un marché de Noël à Berlin a fait douze morts, dont une victime tchèque.

Le commerce électronique : les Tchèques ont dépensée 3,6 milliards d’euros en 2016 04-01-2017 14:56 | Alžběta Ruschková 98 milliards de couronnes (3,6 milliards d’euros) : telle est la somme qu’ont dépensée les clients des boutiques en ligne tchèques au cours de l’année dernière. Il s’agit aussi d’une augmentation des ventes en ligne en République tchèque de 21 % par rapport à l’an 2015. Grâce à ces chiffres record, le commerce électronique a représenté 9,5 % de tous les ventes du commerce de détail en 2016, selon l’Association pour le commerce électronique.

Météo 04-01-2017 14:46 | Alžběta Ruschková C’est un temps couvert et neigeux qui règne sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Dalimil. Les températures sont en baisse et vont de -5 à -1 °C pour les maximales.

L’image de la République tchèque s’est dégradée en 2016 04-01-2017 14:42 mis à jour | Guillaume Narguet Les derniers résultats de l'Indice des marques - nation Anholt-GfK (NBISM), publiés par GfK, démontrent un recul de l’image de la République tchèque en 2016, concrètement de deux places à la 30e. L'étude Brand Nation Index NBISM mesure les perceptions dans le monde de 50 pays industrialisés et en voie de développement. L'indice annuel mesure l'image et la réputation de ces pays sur les plans des exportations, de la gouvernance, de la culture, du peuple, du tourisme, de l’immigration et des investissements. A noter que l'ensemble du Top 10 a enregistré un recul en 2016. Le Royaume-Uni et les États-Unis, qui restent toutefois en tête, ont chacun subi la plus forte chute de score, l'Allemagne, le Japon et la France (5e) connaissant également une baisse notable.

Budget de l’Etat : 2016 s’est achevé avec un excédent record 04-01-2017 14:42 mis à jour | Guillaume Narguet Le montant final de l’excédent du budget de l’Etat tchèque pour 2016 s’est élevé à 61,8 milliards de couronnes (près de 2,3 milliards d’euros), a annoncé le ministre des Finances, Andrej Babiš, ce mardi. Il s’agit du meilleur résultat enregistré depuis la naissance de la République tchèque en 1993. Pour rappel, un déficit de 70 milliards de couronnes (2,6 milliards d’euros), un chiffre équivalent à 1,2% du PIB de la République tchèque, avait été initialement prévu. Selon le ministère, l’augmentation des recettes fiscales, la croissance économique ainsi que les économies réalisées dans les dépenses courantes et sur le service de la dette sont à l'origine de l'amélioration de l'état des finances publiques. Les économistes, eux, et les partis de l’opposition affirment que ce résultat s’explique entre autres par la baisse des investissements du gouvernement dans les projets cofinancés par les subventions européennes.

Le film « L’Enseignante » de Jan Hřebejk présenté au Festival de Palm Springs 04-01-2017 14:38 | Alžběta Ruschková Le film « Učitelka » (« L’Enseignante ») du réalisateur tchèque Jan Hřebejk sera projeté, dimanche prochain, au prestigieux Festival international du film de Palm Springs aux Etats-Unis. Le long-métrage tchéco-slovaque qui a eu la première l‘année dernière au Festival du film de Karlovy Vary, sera montré dans la section Modern Masters, aux côtés de nouveaux films des cinéastes comme Kim Ki-duk, Ken Loach, François Ozon, Carlos Saura, frères Dardenne ou encore Thomas Vinterberg. D’après la porte-parole du projet, Martina Chvojková Reková, le film, qui a déjà participé à une vingtaine de festivals un peu partout dans le monde, ouvrira prochainement aussi le Festival de Trieste.