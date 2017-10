Messe à la cathédrale Saint-Guy en hommage aux victimes des répressions allemandes après l’élimination d’Heydrich

Une messe sera célébrée à la cathédrale Saint-Guy, dans l’enceinte du Château de Prague, ce samedi midi, à la mémoire des 294 Tchécoslovaques assassinés dans le cadre des répressions opérées par l’occupant nazi sur le territoire du Protectorat de Bohême-Moravie suite à l’attentat dirigé en 1942 contre le protecteur Reinhard Heydrich. La messe, organisée chaque année, sera célébrée par le cardinal et archevêque de Prague Dominik Duka.

Cette année, soixante-quinze ans se sont écoulés depuis l’attentat. La majorité des victimes des représailles étaient des proches et des collaborateurs des membres des groupes Anthropoïde, Out Distance et Silver A auteurs de l'attentat. Les 294 victimes ont péri dans l'ancien camp de concentration de Mauthausen entre 1942 et 1944.

Au total, ce sont toutefois plusieurs milliers de Tchèques et Slovaques qui ont été exécutés par les soldats allemands suite à l’attentat. Les villages de Lidice et Ležáky ont également été totalement détruits. Aujourd’hui toutefois, de nombreux historiens estiment que sans cet attentat et le sacrifice de ces milliers de vies, le président Edvard Beneš ne serait parvenu à reconstituer l’Etat dans les frontières historiques des pays tchèques après la guerre.