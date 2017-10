Mémoire rom : l’Etat versera 450 millions de couronnes pour le rachat de la porcherie de Lety

L’Etat tchèque payera 450 millions de couronnes (un peu plus de 17,5 millions d’euros) à la société AGPI pour le rachat de la porcherie industrielle de Lety, en Bohême du Sud, située sur le site d’un ancien camp de concentration destiné aux Roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Les détails du contrat de vente, validé par le gouvernement au début du mois de septembre, ont été dévoilés ce lundi par le ministre de la Culture, Daniel Herman (KUD-ČLS).

La porcherie qui est au cœur d’une polémique depuis vingt ans car considérée par les associations de défense des droits des Roms comme une insulte à la mémoire du génocide rom, devrait disparaître d’ici quelques mois pour laisser place à un mémorial. Quelque 1300 Roms ont été détenus dans ce camp de Lety entre août 1942 et mai 1943. Parmi eux, plus de 500 ont été transférés à Auschwitz et plus de 300 y ont perdu leur vie.