La majorité des actionnaires de l’entreprise AGPI, propriétaire de la porcherie de Lety, qui se trouve près de Písek en Bohême du Sud, ont donné leur accord avec l’achat du complexe par l’Etat. Le prix de l’achat n’a pas été communiqué. La porcherie en activité est en effet située, depuis les années 1970, sur le site d’un ancien camp de concentration nazi destiné aux Roms. La porcherie a une superficie de plus de 7 ha et abrite 13 000 porcs. L’Etat tchèque a décidé d’acquérir la porcherie en 2016, après des années de protestations des institutions européennes et des activistes. Parmi les 1300 Roms qui sont passés par ce camp de concentration, plus de 500 ont été transférés à Auschwitz. Quelque 327 Roms ont péri à Lety.