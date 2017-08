La société AGPI a décidé d'accepter l'offre formulée par le gouvernement tchèque pour le rachat de l'exploitation porcine de Lety, située sur le site d'un ancien camp de concentration destiné aux Roms. Aucune des deux parties n'a révélé le montant sur lequel elles se sont mises d'accord. L'agence de presse ČTK cite toutefois un cadre dirigeant d'AGPI, Jan Čech, selon lequel son entreprise imaginait une somme bien plus élevée. D'après lui, le gouvernement a été "très rigide" dans la conduite des négociations. Le rachat par l'Etat de la ferme de Lety, voulu par les gouvernements successifs tchèques depuis vingt ans, devrait clore plusieurs décennies de protestations quant à l'insulte à la mémoire du génocide rom que représente cette porcherie. Entre août 1942 et mai 1943, un peu plus de 1 300 Roms tchèques y ont été détenus, parmi lesquels 327 y sont morts tandis que plus de 500 autres y ont séjourné avant d’être transférés à Auschwitz.