Meilleur footballeur tchèque de l’année : Vladimír Darida succède à Petr Čech

Milieu de terrain au Hertha Berlin, Vladimír Darida, 27 ans, a été désigné pour la première fois de sa carrière footballeur tchèque de l’année, à l’occasion d’une cérémonie organisée lundi à Prague. Vladimír Darida, un des piliers de l’équipe nationale de football qu’il a intégrée en 2012, a ainsi détrôné le portier d'Arsenal Petr Čech qui avait obtenu cette distinction neuf fois.

Le gardien de but Petr Čech et Michael Krmenčík du Viktoria Plzeň ont obtenu respectivement la deuxième et la troisième place de cette enquête pour l’année 2017. Pavel Vrba a été élu meilleur entraîneur de l’année.