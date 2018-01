Marta Kubišová et Petr Pithart ont été décorés par le président slovaque

La chanteuse Marta Kubišová et l’ancien Premier ministre Petr Pithart sont les deux personnalités tchèques qui ont décorés de l’Ordre de la double croix blanche par le président slovaque Andrej Kiska lundi soir à Bratislava, à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation du pays. L’insigne de la double croix blanche est la plus haute distinction slovaque qui puisse être décernée aux étrangers.

Ancienne porte-parole de la Charte 77 et interprète notamment de « Modlitba pro Martu » - « Prière pour Marta », chanson qui est devenue un des symboles de l’écrasement du Printemps de Prague en 1968, puis des manifestations qui ont abouti à la chute du régime communiste en 1989, Marta Kubišová a effectué sa tournée d’adieu à l’automne dernier, qu’elle avait entamée à Košice, dans l’est de la Slovaquie. Ancien dissident et proche de Václav Havel, Petr Pithart a, lui, occupé les fonctions de chef du gouvernement tchèque de février 1990 à juillet 1992 du temps de la République fédérale tchèque et slovaque. Avant Václav Klaus, Petr Pithart a été le premier Premier ministre non communiste après la révolution.

Depuis 1993 et la partition de la Tchécoslovaquie, le 1er janvier est un jour de fête nationale en Slovaquie, où est commémorée l’indépendance du pays.