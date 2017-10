Margaret Atwood reçoit le Prix Franz Kafka 2017

La romancière canadienne Margaret Atwood, dont on connaît par exemple « La femme comestible », « La Servante écarlate » ou « Le Tueur aveugle », se voit décerner, ce mardi, à Prague, le Prix Franz Kafka 2017, remis par la Société Franz Kafka et la ville de Prague.

Désignée en mai dernier par un jury international, Margaret Atwood est l’auteure d’une quarantaine de livres de fiction, de recueils de poésie et d’essais critiques. Traduite dans plus de cinquante langues, elle est considérée comme l'une des plus grandes romancières de notre temps.