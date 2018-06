Macron annule sa venue à Darney pour le centième anniversaire de la Tchécoslovaquie

Le président français a décidé d'annuler son déplacement à Darney dans les Vosges ce samedi, pour les festivités liées au centième anniversaire de la Tchécoslovaquie en présence des Premiers ministres tchèque et slovaque, Andrej Babiš et Petr Pellegrini. Selon le quotidien Vosges Matin, la ministre des Armées Florence Parly devrait le remplacer. Il serait même envisagé que le chef du gouvernement français, Edouard Philippe, soit de la partie. La raison de l'annulation de la venue de M. Macron n'est pas connue, mais le journal spécule sur la possibilité qu'elle soit liée aux désaccords entre Paris et les capitales centre-européennes sur la question de la gestion des migrations.

A Darney ce samedi, la cérémonie vise à rendre un hommage aux 6 000 volontaires qui prêtèrent serment au futur Etat tchécoslovaque le 30 juin 1918. En présence d'Edvard Beneš, le président Poincaré remit ce jour-là un drapeau à la légion tchécoslovaque.