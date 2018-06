Lutte contre le réchauffement climatique : la Tchéquie ne fait pas le boulot

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, la République tchèque fait comparativement moins bien que la plupart des Etats européens. C'est ce que constate l'organisation écologiste Climate Action Network (CAN) dans un document classant les membres de l'Union européenne selon leur engagement pour faire face au bouleversement climatique. Sur vingt-huit, la République tchèque est placée en vingtième position, en queue de peloton du groupe des pays dont la contribution à ces politiques est jugée "pauvre".

L'organisation estime que, si la Tchéquie est en passe de respecter ses propres engagements à l'horizon 2020, le pays reste loin des objectifs définis dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat. Prague n'a pas adopté de plan visant à se débarrasser des énergies carbonées, notamment le charbon, et devrait réduire les émissions dans les secteurs des transports et de l'agriculture. Selon l'organisation, la Tchéquie ne fait pas partie des pays insistant pour qu'une stratégie européenne plus ambitieuse soit adoptée.

La Suède, le Portugal et la France figurent en tête de ce classement. La Pologne est le pire pays en Europe pour la lutte contre le réchauffement climatique.