L'usine chimique Spolana est le plus gros pollueur de Tchéquie

L'usine chimique Spolana, située à Neratovice en Bohême centrale, était en 2016 le plus gros pollueur de République tchèque. Pour la troisième année consécutive, le complexe est celui qui dégage le plus de matières cancérigènes dans l'atmosphère. Spolana a pourtant significativement réduit ses émissions, ainsi que le note l'organisation écologiste Arnika, qui publie ces données sur les plus pollueurs tchèques ce mercredi. Parmi eux figurent également en bonne place les centrales électriques au charbon du nord de la Bohême. ACO Industries, une entreprise spécialisée dans les systèmes de drainage, est la société dont la situation en termes de pollution a le plus empiré.

Ces données sont issues du Registre intégré de la pollution. Celui-ci est supervisé par le ministère de l'Environnement et recense près de 1 300 entités.