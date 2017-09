L’ultra marathonien Radek Brunner termine deuxième au Spartathlon

L’ultra marathonien Radek Brunner a terminé deuxième au Spartathlon en Grèce, une course légendaire de 246,8 kilomètres qui relie Athènes à Sparte. Le Tchèque âgé de 43 ans a réalisé la meilleure performance de son histoire avec un temps de 22h48’39’’. Radek Brunner n’a été devancé que par le Lituanien Aleksandr Sorokin (22h03’22’’).

Le Spartathlon est un ultra marathon parmi les plus prestigieux et les plus difficiles dans le monde. Organisée depuis 1983, cette course retrace le parcours de Phidippidès, un messager athénien envoyé chercher de l’aide à Sparte, en 490 avant J.-C., lors de la bataille de Marathon.