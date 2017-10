Lubomír Zaorálek réprimande un autre social-démocrate pour des propos haineux à l'égard des migrants

Lubomír Zaorálek, qui dirige la campagne électorale de la social-démocrate à l'approche des législatives, a remis à sa place un membre de son parti, Milan Hrdlička, maire adjoint de la commune de Brno-Bohunice, pour avoir insulté les migrants dans le bulletin communal de la municipalité. Le quidam y a comparé les migrants à des "limaces", qui afflueraient d'Espagne, d'Italie et d'autres pays du Sud et qui menaceraient de dévaster la Tchéquie. "Un tel individu n'a pas sa place au sein de la social-démocratie", a réagi sur twitter le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek, estimant que M. Hrdlička répandait la haine en République tchèque et causait du tort à ce pays et à ces habitants.

L'épisode illustre les tensions internes à la social-démocratie à propos de la question migratoire, alors que le ministre de l'Intérieur Milan Chovanec a été l'artisan d'une politique très hostile à l'égard des réfugiés.