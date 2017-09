L’Orchestre philharmonique de Brno sera dirigé par un Américain

Pour la troisième fois de son histoire, l’Orchestre philharmonique de Brno sera dirigé par un étranger à compter de la saison prochaine. Le chef américain Dennis Russel Davies a été nommé pour occuper un poste vacant depuis plus de deux ans et le départ de l’ancien chef serbe Alexandar Markovic. Jusqu’à présent, Dennis Russel Davies, qui est également un pianiste reconnu, n’avait coopéré qu’à une seule reprise avec l’Orchestre philharmonique de Brno, en mai dernier dans le cadre d’un concert du festival du Printemps de Prague. Ces quinze dernières saisons, il a travaillé essentiellement à Linz en Autriche et à Bâle en Suisse.