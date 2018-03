Lions tchèques : la coproduction tchéco-slovaco-française Ice mother désignée meilleur film de 2017

La comédie romantique « Bába z ledu » (sortie en France sous le titre Ice mother), réalisée par Bohdan Sláma, a été, samedi, le grand vainqueur de la 25e cérémonie des Lions tchèques, l’équivalent des Oscars en Tchéquie. Le film a gagné dans six catégories, dont celles du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. Les acteurs Zuzana Kronerová, Pavel Nový et Petra Špalková ont également été récompensés pour leurs prestations dans Ice mother.

Parmi les autres films récompensés par l’Académie tchèque du film et de la télévision figurent les longs-métrages « Po strništi bos » de Jan Svěrák, le biopic « Milada » de David Mrnka ou encore le documentaire « Červená » réalisé par Olga Sommerová.