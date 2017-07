Une recrue d’expérience vient grossir l’effectif du Sparta Prague, a annoncé le club ce vendredi matin. Le milieu de terrain Rio Mavuba, âgé de 35 ans, qui jouait jusqu’alors à Lille, a signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale, troisième du championnat tchèque l’an dernier. Expérimenté, l'international français a plus de 400 matchs de Ligue 1 au compteur avec Lille et Bordeaux, ainsi qu’une saison en Espagne à Villareal. Entre 2004 et 2014, il est apparu à 20 reprises sous le maillot de l’Equipe de France. Le Sparta Prague fait cette année le choix d’un milieu de terrain expérimenté : le Français sera ainsi associé au capitaine de la Reprezentace Tomáš Rosický, âgé de 36 ans.