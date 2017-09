L’installation à Prague de nouveaux « stolpersteines », ces pavés commémorant les personnes mortes dans les camps nazis

Plusieurs nouveaux « stolpersteines », ces « pierres d’achoppement » encastrées dans les trottoirs pour honorer la mémoire des personnes déportées et exterminées dans les camps nazis, seront installés ce mardi dans cinq endroits à Prague. La pose des pavés commémoratifs devant le dernier domicile des victimes se déroulera en présence de l’artiste allemand Günter Demnig qui a initié le projet en 1993.

Les premières pierres en République tchèque ont été posées en 2008 à Prague et à Kolin. Actuellement, ils sont plusieurs centaines un peu partout dans le pays. Dans les jours à venir, des « stolpersteines » seront encastrés aussi à Kutná Hora, à Chrudim, à Ostrava et à Brno. Au total, il y en a plus de 61 000 dans une vingtaine pays du monde.