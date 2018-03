L’hiver 2017-2018 a été un des plus doux de ces 250 dernières années

L’hiver 2017-2018 a été un des plus doux en République tchèque depuis la fin du XVIIIe siècle. Sa température moyenne de 3,1 °C a été supérieure de près de 3 °C à la température moyenne sur le long terme. C’est ce qui ressort des informations mises en ligne sur le site de l’Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) vendredi. Celui-ci s’est basé sur les données relevées à la station de mesure de Klementinum, dans le centre de Prague, en service depuis 1775 et qui est la plus ancienne dans le pays. Le mois de janvier notamment, avec une température moyenne supérieure à 5 °C, a été le troisième « le plus chaud » de l’histoire récente du pays.

Le record de douceur pour un hiver n’a cependant pas été battu. En 2006-2007, une température moyenne de 5,8 °C avait été enregistrée, toujours à la station de Klementinum, entre le début du mois de décembre et la fin du mois de février, période qui est considérée comme la véritable saison hivernale par les météorologues.