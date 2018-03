L’exposition de l’Epopée slave de Mucha à Tokyo a été la troisième plus fréquentée au monde en 2017

L’exposition du cycle du peintre tchèque Alfons Mucha, l’Epopée slave, à Tokyo, a été l’an dernier la troisième la plus fréquentée au monde. Une information du magazine The Art Newspaper qui a établi une échelle des expositions les plus populaires au monde selon le nombre de visiteurs quotidiens.

Les toiles monumentales d’Alfons Mucha, représentant des motifs de la mythologie slave, ont été exposées l’an dernier au Centre national des arts de Tokyo pendant trois mois. Selon le magazine 657 350 personnes sont venues voir cette exposition, soit en moyenne 8 505 personnes par jour. L’Epopée slave vient ainsi se classer derrière les œuvres d’un sculpteur japonais médiéval, également exposé à Tokyo et l’exposition parisienne de la collection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes de Sergueï Chtchoukine.