L'ex-Pink Floyd Roger Waters de retour à Prague au printemps prochain

Le Britannique Roger Waters se produira à Prague à la fin du mois d'avril prochain. L'ancien membre des Pink Floyd jouera une date dans la capitale tchèque à l'occasion de sa tournée européenne intitulée Us + Them. Le show, prévu le 27 avril, devrait combiner des compositions de l'époque Pink Floyd et d'autres issues de son dernier album, Is This The Life We Really Want?, sorti au mois de juin. La billetterie sera ouverte le 6 octobre.

Le musicien de 74 ans ne découvrira pas pour la première fois la ville de Prague. Son dernier passage professionnel dans la capitale tchèque remonte à 2013 dans le cadre de sa tournée The Wall Live, qui devait être l'ultime tournée de sa carrière.