L’eurodéputé Luděk Niedermayer rejoint le parti TOP 09

L’eurodéputé Luděk Niedermayer deviendra membre du parti conservateur TOP 09. L’ancien vice-gouverneur de la Banque nationale tchèque et vice-président de la Commission des affaires économique et monétaires du Parlement européen a annoncé son intention ce samedi, lors d’une réunion de la branche régionale pragoise du parti TOP 09.

De même que son collègue au sein du Parlement européen et ancien ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, qui a adhéré au parti en octobre dernier, Luděk Niedermayer, âgé de 51 ans, est désigné par certains comme un possible successeur de l’actuel chef de la formation, Miroslav Kalousek. Celui-ci a annoncé qu’il ne présenterait plus sa candidature à la présidence du parti, qui a réalisé un score médiocre aux élections législatives, ne parvenant que difficilement à franchir le seuil des 5 % nécessaire pour envoyer des élus à la chambre basse.