L'eurocommissaire Věra Jourová veut que Volkswagen indemnise ses clients européens

27-12-2016 08:11 | Pierre Meignan

L'eurocommissaire tchèque Věra Jourová fait pression sur le constructeur automobile Volkswagen pour qu'il verse des indemnités à ses clients suite au scandale des millions de moteurs truqués sur ses véhicules. D'après le quotidien allemand Die Welt, la commissaire européenne, qui est en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l’égalité, mobilisera tous les moyens à sa disponibilité pour parvenir à cet objectif. Pour le journal, elle explique que Volkswagen devra encore être confronté à ce thème et fait savoir qu'elle devrait rencontrer le directeur général du groupe Matthias Müller au début du mois de février. L'an passé, le groupe avait reconnu avoir équipé plusieurs millions de véhicules, dont certains du constructeur tchèque Škoda, d'un logiciel illégal permettant de diminuer les émissions polluantes lors des contrôles.

L'entrepreneur Zdeněk Zbytek, ami du président Zeman, parmi les personnalités de l'année d'un institut russe 28-12-2016 17:18 | Pierre Meignan L'entrepreneur Zdeněk Zbytek, ami du chef de l'Etat Miloš Zeman, figure au nombre des personnalités de l'année 2016 distinguées par l'Institut biographique de la Russie. le Tchèque a été récompensé dans la catégorie des relations internationales. L'Institut biographique russe, un organisme créé en 1992 et qui présente son activité comme "l'étude de la société russe à travers le prisme de ses élites les plus actives", a salué Zdeněk Zbytek pour avoir contribué à renforcer les relations commerciales et culturelles entre Prague et Moscou. La cérémonie de remise des prix a eu lieu avant Noël. C'est le site aktuálně.cz qui rapporte l'information ce mercredi. L'ancien leader cubain Fidel Castro ou bien le président chinois Xi Jinping figurent également parmi les "personnalités de l'année".

Météo 28-12-2016 14:56 | Pierre Meignan Jeudi, le soleil signe un retour fracassant sur toute la République tchèque, ce qui n'est pas pour déplaire aux Judita, qui célèbrent leur fête tout en préparant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Les températures sont de nouveau à la baisse ; elles vont de -1 à 3 °C pour les maximales.

Transports : le ministère prévoit d'achever la construction de l'autoroute D4 28-12-2016 14:23 | Pierre Meignan Le ministère des Transports a lancé un appel d'offres pour désigner l'organisme qui devra superviser l'achèvement de la construction de l'autoroute D4, laquelle doit relier Prague à la ville de Písek en Bohême du Sud. Il reste une portion de cette route à construire, un tronçon long de 32 km entre Příbram et Písek. Le chantier doit être réalisé sur la base d'un partenariat public-privé. Aussi il s'agit dans un premier temps de désigner la structure qui sera elle-même chargée d'organiser l'appel d'offres visant à sélectionner le concessionnaire qui aura la responsabilité des travaux. Le ministère souhaite que ces travaux débutent en 2019.

En 2016, le cours de la couronne en stagnation face à l'euro, en baisse face au dollar 28-12-2016 14:07 | Pierre Meignan Le cours de la couronne tchèque durant l'année 2016 a été stable face à l'euro. Un euro s'échangeait contre 27 couronnes environ ; un taux de change maintenu en l'état grâce à l'intervention monétaire menée par la Banque nationale tchèque (ČNB) depuis novembre 2013. La couronne tchèque s'est par contre renforcée face à la livre sterling, qui a baissé après le vote favorable au Brexit, ainsi que face au złoty, la monnaie polonaise. En revanche, le cours de la couronne a faibli par rapport au dollar américain et au rouble. La Banque centrale tchèque prévoit de mettre fin à sa politique de dévaluation de la monnaie nationale à partir de la mi-2017. La couronne tchèque devrait ensuite se renforcer.

Décès d'un alpiniste tchèque en Nouvelle-Zélande 28-12-2016 12:43 | Pierre Meignan Un alpiniste tchèque âgé d'environ 20 ans est décédé ce mercredi en Nouvelle-Zélande en tentant l’ascension du Mont Aspiring dans le parc national du même nom. Selon des médias néo-zélandais, il a glissé et a été victime d'une chute de près de 300 mètres. Ce ressortissant tchèque, dont l'identité n'a pas été divulguée, était accompagné d'une Australienne qui a pu redescendre saine et sauve. La voie qu'ils ont choisie est présentée comme fréquemment utilisée et les conditions météorologiques étaient bonnes. Le Mont Aspiring, dénommé Tititea par les Maoris, est l'un des plus hauts de Nouvelle-Zélande. Il culmine à 3 033 mètres d'altitude.

Une équipe de scientifiques tchèques en route pour l'Antarctique 28-12-2016 12:32 | Pierre Meignan Une équipe de scientifiques tchèques, essentiellement de l'Université Masaryk de Brno, s'est envolée ce mercredi en direction de l'Antarctique. Les dix-sept chercheurs se rendent à la station polaire de Mendel sur l'île James Ross, où des équipes tchèques se relaient régulièrement à cette période de l'année depuis dix ans. L'objectif des scientifiques est de poursuivre les travaux qui y sont menés sur la banquise ou sur le pergélisol, c'est-à-dire sur des sols gelés en permanence. Il s'agit également d'étudier les impacts du réchauffement climatique sur cette région du monde. Parmi les dix-sept scientifiques, deux proviennent de Turquie et de Slovaquie. La fin de leur mission est prévue pour la mi-mars.

Terrorisme : le gouvernement compte maintenir le niveau un de vigilance au moins jusqu'au printemps 28-12-2016 12:23 | Pierre Meignan Le ministre de l'Intérieur Milan Chovanec (ČSSD) a indiqué ce mardi dans un entretien à la Télévision tchèque que le niveau un de vigilance face à la menace terroriste serait maintenu au moins jusqu'au printemps. Cette échelle de risque, créée par le gouvernement tchèque au mois de mars dernier en réaction aux attentats de Bruxelles, comporte au total quatre niveaux. Jusqu'au printemps, les patrouilles de policiers devraient donc se poursuivre dans les lieux jugés sensibles, dans les transports en commun, les lieux touristiques ou bien aux abords des centrales électriques. D'après le ministre, le coût estimé de cette mesure est de 30 millions de couronnes jusqu'au printemps, soit plus d'un million d'euros.

Une Tchèque aurait été arrêtée au Cambodge pour trafic de drogue 28-12-2016 11:00 | Magdalena Hrozínková La police cambodgienne a arrêté, mardi, cinq étrangers soupçonnés de fabrication illicite de stupéfiants. Selon le journal cambodgien Khmer Times qui a rapporté l’information, une Tchèque figure parmi ces personnes arrêtées, les autres inculpés étant originaires d’Ukraine, de Finlande, de Russie et des Etats-Unis. Agés de 26 à 52 ans, ils ont emprisonnés. Les trafiquants ont été arrêtés suite à un raid sur un laboratoire clandestin situé à Sihanoukville qui fabriquait de l’ecstasy, ainsi que d’autres drogues synthétiques.

Hockey – Mondial des -20 ans : les Tchèques battus par la Suisse (3-4) 28-12-2016 10:37 | Magdalena Hrozínková Après sa victoire contre la Finlande lors de son premier match au Mondial junior 2017 qui se déroule au Canada, l’équipe de République tchèque de hockey sur glace des moins de 20 ans a été battue, mardi, par la Suisse sur le score de 4 à 3. La jeune sélection helvétique est venue à bout de la Reprezentace grâce à un but du prodige Nico Hischier en prolongation. C'est Filip Chlapík qui a provoqué cette prolongation pour les Tchèques, inscrivant son deuxième but du match alors qu'il restait seulement 16 secondes à jouer dans le troisième tiers-temps. Radek Koblížek est l'auteur de l'autre but tchèque. Jeudi, la sélection tchèque affrontera l'équipe du Danemark.