L’état de santé de Soudan, le dernier rhinocéros blanc du nord mâle a considérablement empiré. Agé de 47 ans, ce rhinocéros appartient au zoo tchèque de Dvůr Kralové et vit dans la réserve Ol Pejeta au Kenya. Soudan souffrirait d’une infection, et selon les vétérinaires chargés de le soigner, il n’y a que peu d’espoir d’amélioration de son état eu égard à son âge avancé. Ce mâle est né en 1973 au Soudan, d’où son nom. A l’âge de deux ans, il a été capturé et transporté au zoo de Dvůr Kralové. En dépit du fait qu’il vive aujourd’hui en liberté dans une réserve avec deux autres femelles, son âge avancé empêche toute reproduction.

Soudan est l’un des trois derniers rhinocéros blancs du nord sur terre. Tous les animaux de cette espèce en voie d’extinction appartiennent au zoo de Dvůr Kralové en Bohême de l’Est, qui en 2009, les a envoyés au Kenya. Il y a trois ans encore, il restait cinq représentants de cette espèce. En juillet 2015, Nabire, une femelle rhinocéros, est morte au zoo de Dvůr Kralové, et en novembre, le zoo de San Diego avait dû euthanasier la femme Nola, qui appartenait aussi au zoo de Bohême de l’Est.