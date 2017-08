L’Etat investira d’autres 240 millions de couronnes (9 millions d’euros) au programme gouvernemental « Dešťovka », dont l’objectif est de motiver les Tchèques à récupérer les eaux pluviales et à lutter par là contre la sécheresse. L’information a été annoncée par le ministère de l’Environnement. Le programme qui avait été lancé fin avril dernier a rencontré un grand succès. Pendant sa première phase, l’Etat a distribué parmi les citoyens des subventions d'un total de 100 millions de couronnes (3,8 millions d’euros), destinées à l’achat de l’équipement technique permettant d’utiliser l’eau de pluie et de réutiliser des eaux usées par exemple pour alimenter des toilettes et arroser des jardins.