Les travaux de reconstruction de l'autoroute D1 ne seront pas achevés en 2021

Les travaux de rénovation de l'autoroute D1, le plus important axe routier en Tchéquie, qui relie la capitale Prague à Brno, ne seront pas achevés à la date promise de 2021. Deux anciens ministres des Transports, Petr Moos et Antonín Prachař, s'accordent sur ce point. Ils étaient les invités ce dimanche de l'émission politique de la Télévision tchèque du journaliste Václav Moravec.

A la mi-mars, l'actuel ministre, Dan Ťok (ANO), a annoncé la prolongation des travaux, qui initialement devaient être terminés en 2020. Il évoquait un retard d'un an et demi et incriminait une organisation écologiste, Děti Země (Les Enfants de la Terre), qui contestent les permis de construire sur certains tronçons de l’autoroute. Le chantier devrait coûter au total 17 milliards de couronnes (environ 670 millions d'euros).