Les Tchèques sont les plus heureux depuis 1991

Les Tchèques sont actuellement les plus heureux depuis 1991, selon une étude de la Faculté des sciences sociales de l’Université Masaryk, qui s’intéresse aux changements de valeurs en République tchèque. Selon les données de l’étude, les Tchèques ne seraient encore jamais senti aussi heureux qu’aujourd’hui. Le nombre de personnes se sentant heureux, voire très heureux, a même atteint les 90 %.

Ce sentiment du bonheur a été comparé entre les différentes régions du pays et entre différents groupes d’âge. La population jeune est la plus heureuse en Moravie. Alors que 14% de personnes seulement s’estiment très heureuses à Prague, elles sont le double en Moravie. Les seniors sont également plus heureux dans cette région de la République tchèque.