Un grand nombre de Tchèques sont des lève-tôt. Plus de la moitié d’entre eux quittent leur lit le matin avant 6h00. Ils ne sont pas les seuls dans la région, leurs voisins slovaques ont un rythme de vie semblable. Selon une enquête réalisée par la société Profesia.cz, un cinquième des Tchèques se lèvent également entre 6h00 et 7h00, 14% entre 7h00 et 8h00 et 6% après 8%. Les 6% restants affirment se lever quand bon leur semble en fonction de leurs obligations professionnelles qu’ils sont en mesure de pouvoir planifier eux-mêmes.