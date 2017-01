Infos Les Tchèques passent 24 ans de leur vie à la retraite

11-01-2017 18:37 | Guillaume Narguet

Près de 24 ans : tel est le nombre moyen d’années que les Tchèques passent à la retraite, selon les données publiées dans son rapport annuel par l’Administration de la sécurité sociale (ČSSZ). La durée d’une pension s’est ainsi allongée en moyenne de quatre ans au cours de ces quinze dernières années. Les femmes tchèques passent 27,5 ans de leur vie en retraite, tandis que les hommes profitent d’une pension durant 19 ans. Selon l’Office tchèque des statistiques, l’espérance de vie des Tchèques a augmenté de plus de quatre ans pour les hommes et de près de trois ans pour les femmes depuis l’an 2000. En 2016, près de 2,4 millions de personnes, soit près d’un quart de la population totale, touchaient une pension de retraite en République tchèque, contre 1,9 million en 2000.

Tennis : après Stuttgart, Maria Sharapova pourrait poursuivre son retour à la compétition à Prague 11-01-2017 19:12 | Guillaume Narguet Alors qu’elle fera son retour à la compétition à Stuttgart fin avril (24-30), comme l’a annoncé un de ses sponsors mardi, Maria Sharapova pourrait également disputer le tournoi de Prague une semaine une plus tard. Les organisateurs de l’Open de Prague ont confirmé leur intérêt pour la venue de la joueuse russe, qui purge actuellement une suspension de quinze mois pour dopage suite à un contrôle positif au meldonium à l’Open d’Australie 2016. L’Open de Prague, remporté ces deux dernières années par Lucie Šafářová et Karolína Plíšková, débutera le 1er mai prochain.

Les étrangers devraient pouvoir travailler plus longtemps en République tchèque sans prolongation de visa 11-01-2017 18:51 | Guillaume Narguet Les étrangers qui travaillent en République tchèque pourront probablement dans un proche avenir rester jusqu’à six mois dans le pays sans être contraints de demander tous les trois mois une prolongation de leur visa. Quant à ceux qui entreprennent, ils pourraient rester jusqu’à deux ans pour peu que leurs activités concourent à la réalisation d’un important investissement. L’amendement à la loi allant dans ce sens a été soutenu en première lecture par la Chambre des députés, ce mercredi. Le texte va désormais être soumis à l’examen de la commission en charge des questions de sécurité. « L’objectif du gouvernement est de soutenir les formes de migration qui constitueront un apport pour l’économie tchèque tout en renforçant sa compétitivité », a expliqué le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, aux députés. Cet amendement est aussi un réaction aux directives de l’Union européenne qui ont été adoptées en 2014.

Terrorisme islamiste : une déclaration du président Zeman suscite de vives critiques 11-01-2017 17:17 | Guillaume Narguet Une personne soupçonnée de collaborer avec des organisations terroristes islamistes se trouve actuellement en République tchèque, a indiqué le président de la République dans une interview diffusée ce mercredi par la Radio tchèque. Miloš Zeman a précisé qu’il s’agissait d’« un Maghrébin ». Cette déclaration a fait l’objet de nombreuses et vives critiques notamment dans les rangs politiques. Beaucoup ont reproché au chef de l’Etat de menacer la sécurité de l’Etat, de semer la panique ou encore de discréditer le pays à l’étranger. De leur côté, les services de renseignement et le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, ont réagi en faisant savoir qu’ils ne disposaient d’aucune information indiquant qu’une attaque terroriste se préparait en République tchèque. Le Premier ministre, Bohuslav Sobotka, a tenu lui aussi à rassurer les Tchèques en indiquant que les services de renseignement faisaient leur travail.

Météo 11-01-2017 14:59 | Guillaume Narguet Si le ciel reste très chargé, avec de très probables chutes de neige durant la nuit sur l’ensemble du territoire, le mercure remonte quelque peu et il fait moins froid en République tchèque ce jeudi, jour de la fête des Pravoslav. Les températures sont même positives et varient entre 1 °C et 3 °C pour les maximales.

Miloš Zeman annoncera son éventuelle candidature à la présidentielle le 10 mars prochain 11-01-2017 14:51 mis à jour | Alžběta Ruschková Le chef de l’Etat tchèque, Miloš Zeman, annoncera s'il se se présente ou non à la prochaine élection présidentielle très probablement le 10 mars prochain, lors d’une grande conférence de presse. L’information a été communiquée par le porte-parole du Château de Prague, Jiří Ovčáček. L'actuel mandat de Miloš Zeman, en fonction depuis 2013, expirera en mars 2018. Pour l'heure, le compositeur et entrepreneur Michal Horáček, l’homme d’affaires Igor Sládek et le médecin et activiste Marek Hilšer ont fait part publiquement de leur intention de se présenter à l'élection, qui sera la deuxième de l'histoire de la République tchèque au suffrage universel.

Une grande biographie consacrée à Franz Kafka sort en tchèque 11-01-2017 14:48 mis à jour | Alžběta Ruschková Une grande biographie consacrée à l’écrivain Franz Kafka, écrite par l’historien allemand Reiner Stach, sort pour la première fois en version tchèque. Rédigé pendant dix-huit ans, notamment en raison d’un procès relatif à l’héritage de Max Brod, ami de Franz Kafka et propriétaire de certains de ses manuscrits, cet ouvrage présente l’artiste et son œuvre dans le vaste contexte littéraire et culturel de son époque. Intitulé les « Jeunes années », le premier tome, traduit donc en tchèque, sort aux éditions Argo et décrit également la situation sociale et religieuse dans la Prague des années 1880.

Loi sur les conflits d’intérêts : les députés passent outre le veto du président Zeman 11-01-2017 14:41 | Guillaume Narguet A l’issue d’un débat très animé, la Chambre des députés a renversé, ce mercredi, le veto qu’avait mis le président de la République, Miloš Zeman, à la version renforcée de la loi qui doit permettre de lutter plus efficacement contre les conflits d’intérêts. 129 des 185 députés présents ont de nouveau voté en faveur de son adoption, comme l’avait déjà fait le Parlement à l’automne dernier. Qualifié aussi d’« anti-Babiš », cet amendement doit permettre notamment de limiter les activités des membres du gouvernement dans le monde des affaires qui pourraient influencer l’exercice indépendant de leur fonction publique. Le texte empêche également les ministres d’être les propriétaires de médias. Vice-Premier ministre, ministre des Finances et leader du mouvement ANO, le milliardaire Andrej Babiš en est la principale cible. Parallèlement à ses fonctions publiques, Andrej Babiš est également le président d’un important groupe agroalimentaire et d’un groupe de médias. Le chef de l’Etat avait fait valoir son droit de veto en argumentant que ce nouvel amendement constituait une entrave à la liberté et aux droits fondamentaux de l’individu. En réaction au vote de ce mercredi, Miloš Zeman a fait savoir qu’il entendait porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle.

Hockey – Ligue des champions : le Sparta Prague a fait un pas vers la finale 11-01-2017 14:06 | Guillaume Narguet Grâce à des buts inscrits dans le premier tiers-temps par deux de ses joueurs slovaques, le Sparta Prague s’est imposé (2-1) sur la glace du Växjö Lakers HC, mardi soir, en match aller des demi-finales de la Ligue des champions de hockey sur glace. Cette victoire en Suède permet ainsi aux Pragois d’entretenir de sérieux espoirs de qualification, qui serait la première de l’histoire d’un club tchèque, pour la finale de la compétition. Le match retour sera disputé à Prague, à l’O2 Arena, mardi prochain devant un public probablement très nombreux.