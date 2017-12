Les Tchèques partagés sur la loi ordonnant la fermeture des magasins les jours fériés

Près d’un Tchèque sur deux est favorable à la suppression de la loi ordonnant la fermeture des grands magasins certains jours fériés de l’année. Inversement, 49 % pensent que la loi en vigueur depuis un an et demi est une bonne chose. Pour rappel, le texte en question stipule que les magasins d’une surface de plus de 200 mètres carrés doivent restés fermés sept jours de l’année, parmi lesquels le jour de l’An, deux jours à Noël (les 25 et 26 décembre), ainsi que quatre autres jours fériés durant l’année.

L’enquête a été réalisée par la société Median pour la station Radiožurnal de la Radio tchèque.