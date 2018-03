Les Tchèques ont rendu hommage au journaliste slovaque assassiné Ján Kuciak

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce vendredi en fin d’après-midi à Prague et à Brno pour rendre hommage au journaliste slovaque Ján Kuciak et à sa compagne assassinés en fin de semaine dernière. A Prague, les gens se sont réunis dans le silence devant le siège de l’ambassade de Slovaquie.

Comme en Slovaquie voisine, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout dans le pays, la manifestation s’est tenue sous le slogan « Nous ne voulons plus des années 90 ! Marche pour Ján et Martina ». Elle faisait référence aux années 1990 marqués par les graves scandales du gouvernement dirigé par le très controversé Vladimír Mečiar. En République tchèque aussi, l’assassinat du jeune journaliste d’investigation et de sa compagne a suscité une grande émotion tout au long de cette semaine.