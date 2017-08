Les deux Tchèques arrêtés en Turquie en novembre dernier et accusés d’appartenance à une milice de Kurdes syriens qu’Ankara considère comme une organisation terroriste, ont été condamnés à six ans et trois mois de prison par la justice turque. L’information a été communiquée par le ministère tchèque des Affaires étrangères qui s’était engagé dans l’affaire et réclamait l’extradition de ses deux ressortissants. Placés en détention préventive depuis leur arrestation, Markéta Všelichová et Miroslav Farkas, qui rejettent toute accusation et affirment être des travailleurs humanitaires, vont faire appel du verdict. Le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, s’est dit déçu par cette décision du tribunal et veut reparler de l’affaire avec son homologue turc.