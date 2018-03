Les taxis ont protesté contre le service Uber au centre de Prague

Les chauffeurs de taxi pragois organisent, ce mardi, une nouvelle protestation contre le service Uber. Ils se sont rassemblés sur la place Venceslas, en plein centre de Prague, et bloqué la circulation dans le quartier. Le service Uber existe à Prague depuis trois ans et emploie environ 2 000 chauffeurs. Depuis un an, le nombre de ses clients pragois a augmenté de 60%, pour se situer à environ 300 000 personnes.

Les taxis pragois, qui ont organisé une dernière action de protestation en date le 1er mars, s’estiment victimes d'une concurrence déloyale. Lors des négociations menées récemment avec le Premier ministre Andrej Babiš et la maire de Prague Adriana Krnáčová, la société Uber s’est engagée à respecter la législation tchèque, en soumettant ses chauffeurs à des examens et à déclarer leur activité commerciale. « Malgré ces promesses, la situations reste inchangée. Voilà pourquoi nous continuons à protester », a expliqué Lukáš Pelikán, porte-parole de l’Association tchèque des chauffeurs de taxi.