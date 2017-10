Les syndicats vont présenter une feuille de route au prochain gouvernement

Les syndicats tchèques ont élaboré une feuille de route en dix points destinée au prochain gouvernement qui sera issu des élections législatives organisées les 20 et 21 octobre prochains. Le document doit être présenté dans les prochains jours selon Josef Středula, le président de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), qui s'exprimait ce dimanche dans l'émission politique dominicale de la Télévision publique tchèque.

Parmi les revendications des syndicats figure la demande d'augmenter le salaire minimum jusqu'au niveau de la moitié du salaire moyen en République tchèque. Josef Středula indique que c'est ce que le voisin slovaque est en train de réaliser. Le syndicaliste a également mis en garde contre les velléités de certains partis politiques de baisser les cotisations sociales et de santé. "Quand on commence à les baisser, on met en péril la santé ou les retraites", a-t-il prévenu.