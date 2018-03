Les stations de sports d’hiver satisfaites de l’hiver qui s’achève

Les stations de sports d’hiver en République tchèque, et notamment les plus grandes d’entre elles, sont plutôt satisfaites de l’hiver qui touche à sa fin. Malgré un mois de janvier particulièrement doux, les visiteurs ont été particulièrement nombreux, tout particulièrement dans les massifs des Krkonoše (Monts des Géants, en Bohême du nord-est) et de la Šumava (Bohême du Sud).

C’est moins le cas en revanche des petites stations situées à faible altitude, qui ont souffert d’un manque de neige naturelle et d’un froid insuffisant pour pouvoir enneiger les pistes. Certaines stations resteront ouvertes au moins jusqu’au week-end de Pâques, voire jusqu’à la mi-avril si les conditions sont propices.