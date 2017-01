Infos Les seniors tchèques arrivent en troisième position du classement des seniors européens passionnés de voyage

15-01-2017 17:57 mis à jour | Denisa Tomanová

Selon les données révélées par l’Office tchèque des statistiques, les seniors tchèques arrivent à la troisième place du classement des personnes âgées de plus de 65 ans des pays de l’Union européenne qui aiment voyager. Ce sont les seniors originaires de France et de Chypre qui arrivent en tête du classement. D’après les données publiées par l’agence européenne de statistiques Eurostat, les personnes âgées tchèques dépensent le moins d'argent de tous les citoyens de l'UE pendant leur voyage. En 2014, leur budget quotidien s’est élevé à 370 couronnes (environ 13,7 euros), contrairement aux seniors du Luxembourg, dont le budget quotidien a été de près de 3 260 couronnes, soit 120 euros.

Météo 15-01-2017 18:00 mis à jour | Denisa Tomanová Lundi, jour de fête des Ctirad, le ciel reste couvert sur l’ensemble de la République tchèque et des chutes de neige sont attendues en Bohême centrale ainsi que dans les régions de České Budějovice et d’Ústí nad Labem. Seule la partie sud-est du pays annonce un ciel partiellement dégagé. Les températures vont de -3 à 1 °C pour les maximales.

Le ministre de la Justice veut porter plainte contre l’annulation du jugement dans l’affaire David Rath 15-01-2017 16:56 mis à jour | Denisa Tomanová Le ministre de la Justice, Robert Pelikán, a l’intention de déposer dans les prochains jours une plainte à la Cour suprême concernant l’annulation du jugement dans l'affaire de corruption liée à l’ancien ministre de la Santé, député et président de la région de Bohême centrale David Rath. C’est au mois de décembre dernier que la Cour supérieure de Prague a annulé les jugements prononcés par le tribunal régional de Prague contre David Rath, ainsi que contre ses collaborateurs, et ce après avoir jugé illégales les écoutes téléphoniques sur la base desquelles David Rath et d’autres personnes ont été arrêtés. David Rath a été condamné en 2015 à une peine de 8,5 ans de prison ferme pour corruption, trucage d’appels d’offres publics et détournement de fonds européens.

Biathlon – Coupe du monde : Gabriela Koukalová se maintient à la tête du classement général 15-01-2017 16:07 mis à jour | Denisa Tomanová Samedi, la biathlète tchèque, Gabriela Koukalová a terminé deuxième à l’épreuve du sprint des 7,5 kilomètres, à Ruhpolding, en Allemagne, et comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Même si la Tchèque, auteure d’un sans-faute au tir, a été devancée par la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen, Gabriela Koukalová continue de se maintenir à la tête du classement général. Une autre biathlète tchèque, Eva Puskarčíková est arrivèe quatrozième à cette cinquième épreuve individuelle. Dimanche, Gabriela Koukalová est également arrivée deuxième à l'épreuve de la poursuite, et Eva Puskarčíková en sixième position.

Le ministre des Finances a été la personnalité la plus citée dans les médias en 2016 15-01-2017 15:56 | Denisa Tomanová D’après les informations révélées par la société de contrôle et de surveillance des médias, Monitora Media, le ministre des Finances, Andrej Babiš, a été la personnalité la plus citée dans les médias au cours de l’année 2016. Dans ce classement, Andrej Babiš y est suivi de près par deux autres hommes politiques, à savoir le premier ministre, Bohuslav Sobotka, et le président de la République, Miloš Zeman. En 4e position arrive le président des Etats-Unis nouvellement élu, juste devant Vladimir Poutine et Angela Merkel. Les sportifs tchèques les plus évoqués dans les médias, et qui sont également les sportifs les plus populaires à l’heure actuelle, arrivent en 11e position, pour le joueur de hockey Jaromír Jágr, et en 12e pour la joueuse de tennis, Karolína Plíšková.

Effondrement de la toiture d’une salle de sport à Česká Třebová 15-01-2017 14:57 mis à jour | Denisa Tomanová La toiture d’une nouvelle salle de sport située dans la ville de Česká Třebová, dans la région de Pardubice, s’est effondrée samedi alors qu’un match de floorball était en train de s’y dérouler. D’après les informations révélées par les organisateurs du tournoi rassemblant des équipes régionales de sportifs ayant entre 15 et 16 ans, près de quatre-vingts personnes se trouvaient dans la salle au moment de l’incident, mais elles ont réussi à fuir à temps. Seuls deux participants ont été légèrement blessés. Située dans le complexe de l'Ecole professionnelle et de l'Ecole secondaire technique de Česká Třebová, la nouvelle salle de sport a été construite par la région de Pardubice pour la somme de 58 millions de couronnes (2,1 millions d'euros). Son inauguration était prévue pour ce dimanche. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer la cause de l'accident.

Une marche de paix pour soutenir la ville syrienne d’Alep est arrivée à Prague 15-01-2017 13:36 | Denisa Tomanová Ce dimanche matin, la marche de paix citoyenne pour la ville d’Alep et rassemblant plusieurs dizaines de personnes est partie de la ville de Roztoky, au nord de Prague. Cette initiative veut manifester son soutien avec les populations en guerre et montrer son désaccord aux représentants politiques européens avec l’actuelle situation en Syrie. La marche, dont le départ a été marqué le 26 décembre dernier de la ville de Berlin et qui est arrivée en République tchèque le 9 janvier, a déjà rassemblé plus d’un millier de personnes. Toute personne peut rejoindre cette marche, qui s’arrêtera ce dimanche devant le mur John Lennon, près du pont Charles, dans le quartier de Malá Strana. Dès 18h, un colloque avec des journalistes et des membres d’ONG, comme Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic), est prévu à la MeetFactory dans le quartier de Smíchov. Dans les prochains jours, l’initiative compte passer par la ville de Brno pour arriver jusqu’en Autriche.

L’épidémie de grippe se poursuit en République tchèque 15-01-2017 10:56 | Denisa Tomanová L’épidémie de grippe se poursuit sur l’ensemble du territoire de la République tchèque. D’après les informations révélées par Eva Gottvaldová, la chef des services d’hygiène tchèque, on recense à l’heure actuelle 1 538 cas de grippe pour 100 000 habitants. Les régions les plus touchées par la grippe restent les régions de Moravie du Sud, de Zlín, de Plzeň, d’Olomouc et de Liberec. La grippe a déjà fait neuf victimes dans le pays.

Météo 14-01-2017 18:18 | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Alice, qui sont à l’honneur du calendrier tchèque ce dimanche. Le ciel est toujours couvert sur l’ensemble du pays, seules les régions de Brno, Zlín et de Plzeň sont partiellement ensoleillées. Les températures varient de -3 à 1 °C pour les maximales.