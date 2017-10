Les résultats des élections législatives sont désormais officiels

Les résultats des élections législatives 2017 sont désormais officiels. Ils ont été publiés ce mardi dans le recueil des lois. A partir de ce mercredi et jusqu'au 3 novembre, il est possible, pour les partis comme pour les citoyens, de les contester et de rapporter d'éventuelles irrégularités auprès de la Cour suprême administrative. Aucune des formations politiques ayant pris part au scrutin n'a pour l'heure indiqué qu'elle souhaitait agir de la sorte. Lors des précédentes législatives, en 2013, la Cour suprême administrative avait reçu 42 plaintes mais elle les avaient toutes rejetées. Les magistrats avaient bien relevé des erreurs au niveau de certains votes préférentiels, mais qui n'avaient pas pu influencer le résultat final.

Avec cette proclamation officielle des résultats, les poursuites entamées contre les députés sont par ailleurs annulées. C'est le cas pour Andrej Babiš et Jaroslav Faltýnek, les président et vice-président du mouvement ANO, qui étaient inculpés dans le cadre de l'affaire du "nid de cigognes". La police devra demander une nouvelle fois la levée de leur immunité parlementaire.