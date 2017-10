Les présidents du Groupe de Visegrád favorables eux aussi à l’intégration des pays des Balkans à l’UE

Réunis à Szekszárd, dans le sud-ouest de la Hongrie, vendredi et samedi, les présidents des pays du Groupe de Visegrád (V4 – République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie) ont exprimé leur soutien à l’intégration des pays des Balkans de l’Ouest dans l’Union européenne. Miloš Zeman, János Áder, Andrzej Duda et Andrej Kiska sont favorables à une accélération du processus d’intégration de ces pays, processus qu’ils estiment être une garantie de sécurité.

Mercredi déjà à Budapest, des représentants des gouvernements du V4 avait appelé à un élargissement de l’Union européenne et à un début des négociations pour une adhésion de l’Albanie et de la Macédoine au plus tard durant le premier trimestre de l’année prochaine. Ce samedi, les quatre chefs d’Etat ont évoqué également le cas de la Bosnie en raison du risque de propagation du radicalisme islamique. Pour l’heure, la Bosnie-Herzégovine, au même titre que le Kosovo – que certains Etats membres de l’UE n’ont toutefois pas encore reconnu - n’a que le statut de candidat potentiel à une adhésion.