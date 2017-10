Les panneaux publicitaires illégaux le long des autoroutes commencent à être retirés

Les employés de la Direction des routes et autoroutes (ŘSD) ont commencé à retirer les panneaux publicitaires illégaux présents le long des autoroutes et des routes tchèques de première catégorie. Lundi, quatre de ces panneaux ont été démontés.

En vertu d'un amendement à la loi introduit en 2012, et qui laissait un délai de cinq ans aux annonceurs pour l'appliquer, l'affichage publicitaire aurait dû avoir disparu du long de ces routes au plus tard au début du mois de septembre. Les professionnels de la publicité ont protesté et certains ont décidé de maintenir leurs panneaux, parfois en les recouvrant des couleurs du drapeau tchèque en signe de protestation.

La ŘSD indique avoir identifié 500 panneaux illégaux qu'il lui faudra retirer.