Les négociateurs des partis ANO et social-démocrate annoncent un compromis sur leurs différends politiques

Les négociateurs des partis ANO et social-démocrate ont annoncé avoir trouvé un compromis sur les derniers différents politiques. Une annonce faite après les discussions menées mercredi entre les deux parties, qui doivent déboucher sur la formation d'un gouvernement minoritaire entre ANO, vainqueur des législatives d'octobre et les sociaux-démocrates, soutenu par le Parti communiste. Le vice-Premier ministre Richard Brabec (ANO) a fait savoir qu'un compromis avait été trouvé sur le sujet des trois jours de carence, le délai durant lequel les salariés en arrêt maladie ne sont pas indemnisés et sur celui des impôts. Aucun détail supplémentaire n'a été donné. Les deux parties doivent se retrouver à nouveau ce jeudi, avec au programme la question cruciale de la répartition des ministères.