Infos Les monuments de la Grande-Moravie ou Bohuslav Martinů nominés pour le Label du patrimoine européen

13-01-2017 13:56 | Alžběta Ruschková

La République tchèque a décidé de nominer les monuments de la Grande-Moravie et l’héritage du compositeur Bohuslav Martinů pour le Label du patrimoine européen. L’information a été rendue publique par Jan Cieslar de l’Institut national du patrimoine (NPÚ). Le mémorial de la Grande-Moravie à Mikulčice – Kopčany (Moravie du Sud), nominé conjointement par la République tchèque et par la Slovaquie, est le site archéologique unique, mais aussi un lieu de rencontre des cultures orientale et occidentale dans l’Europe du IXe siècle qui a joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe centrale, a fait savoir la directrice du NPÚ, Naďěžda Goryczková. De même, le compositeur Bohuslav Martinů, originaire de Tchéquie mais qui avait passé la majeure partie de sa vie à l’étranger, a contribué, de manière importante, à l’évolution de la culture européenne. Le Label du patrimoine européen est attribué tous les deux ans. Une seule nomination par pays peut être couronnée du succès et rejoindre cette prestigieuse liste.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

Les députés approuvent les impôts moins élevés pour les familles avec plusieurs enfants 13-01-2017 14:39 | Alžběta Ruschková La Chambre des députés a approuvé, ce vendredi, la baisse des impôts pour les familles avec plusieurs enfants. Les parents qui ont deux enfants économiseront ainsi plus de 19 000 couronnes par an (703 euros), soit de 2 400 couronnes de plus (un peu moins de 90 euros) qu’à l’heure actuelle. Pour chaque autre enfant, le rabais correspondra à 24 000 couronnes (888 euros), ce qui représente une augmentation de 3 600 couronnes (133 euros). Les familles qui ont un seul enfant économiseront toujours 13 400 couronnes (environ 495 euros). Si cette mesure est adoptée par le Sénat et signée par le président, elle entrera en vigueur le 1er avril prochain.

Météo 13-01-2017 14:16 | Alžběta Ruschková Pas de changement ce samedi, jour de la fête des Radovan. Le ciel reste couvert sur l’ensemble du territoire tchèque. Les chutes de neige sont également possibles. Les températures oscillent entre -2 et 2 °C pour les maximales, et ne dépassent pas les -5 °C à compter de 1 000 mètres d’altitude.

Les monuments de la Grande-Moravie ou Bohuslav Martinů nominés pour le Label du patrimoine européen 13-01-2017 13:56 | Alžběta Ruschková La République tchèque a décidé de nominer les monuments de la Grande-Moravie et l’héritage du compositeur Bohuslav Martinů pour le Label du patrimoine européen. L’information a été rendue publique par Jan Cieslar de l’Institut national du patrimoine (NPÚ). Le mémorial de la Grande-Moravie à Mikulčice – Kopčany (Moravie du Sud), nominé conjointement par la République tchèque et par la Slovaquie, est le site archéologique unique, mais aussi un lieu de rencontre des cultures orientale et occidentale dans l’Europe du IXe siècle qui a joué un rôle important dans l’histoire de l’Europe centrale, a fait savoir la directrice du NPÚ, Naďěžda Goryczková. De même, le compositeur Bohuslav Martinů, originaire de Tchéquie mais qui avait passé la majeure partie de sa vie à l’étranger, a contribué, de manière importante, à l’évolution de la culture européenne. Le Label du patrimoine européen est attribué tous les deux ans. Une seule nomination par pays peut être couronnée du succès et rejoindre cette prestigieuse liste.

Grippe aviaire : les vétérinaires confirment un nouveau cas de contamination 13-01-2017 13:19 | Alžběta Ruschková Les vétérinaires tchèques ont confirmé ce vendredi un sixième cas de contamination par la grippe aviaire. Il s’agit d’un élevage à Chotčiny, près de Tábor (Bohême du Sud). Selon le porte-parole de l’Administration vétérinaire d’Etat, Petr Pejchal, une cinquantaine d’oiseaux devraient alors être abattus. Les vétérinaires ont également enregistré ce vendredi un cas de contamination par cette maladie chez un cygne sauvage à Olomouc (Moravie centrale). La grippe aviaire est apparue en République tchèque après près de dix ans. Actuellement, cinq autres foyers de contamination par le virus ont été dépistés en République tchèque, la plupart se trouvant dans la région de la Moravie du Sud. Au total, environ 10 000 animaux ont été tués en raison de l’épidémie.

Le chef de l’Etat refuse l’étiquette « d’homme politique pro russe » attribué par le Washington Post 13-01-2017 12:00 | Denisa Tomanová Après s’être entretenu avec le président de la République tchèque, Miloš Zeman, le quotidien The Washington Post a qualifié le chef de l’Etat tchèque de « leader européen pro-russe et antimusulman ». De son côté, Miloš Zeman a refusé cette étiquette, en indiquant qu’il s’agissait-là de « slogans habituels » qui lui sont attribués par ses adversaires. Il a fait savoir que la Russie ne lui donnait "ni vodka, ni argent". Dans l'entretien accordé au correspondant berlinois du Washington Post, Miloš Zeman a réitéré son désaccord à propos des sanctions économiques de l’UE contre la Russie ainsi que son soutien à l’égard du futur président des Etats-Unis, Donald Trump. Miloš Zeman a notamment rappelé qu’il a été invité par le républicain nouvellement élu en visite officielle aux Etats-Unis au mois d’avril prochain.

Nadiya Savchenko a rencontré des députés tchèques 13-01-2017 11:13 | Denisa Tomanová En visite à Prague suite à l’invitation de l’eurodéputé tchèque Pavel Svoboda, l’ancienne pilote et actuelle députée ukrainienne, Nadiya Savchenko a rencontré ce vendredi matin les députés tchèques à la Chambre des députés. Au sein du club parlementaire du parti TOP 09, elle s’est entretenue avec certains représentants parlementaires sur la situation des prisonniers ukrainiens, en lançant un appel de soutien à leur égard. La député ukrainienne a notamment demandé aux hommes politiques tchèques de continuer à coopérer et à communiquer avec les représentants ukrainiens. Le président du parti TOP 09, Miroslav Kalousek, qui a salué son courage, a qualifié Nadiya Savchenko de « symbole de liberté et de résistance contre l’agresseur », et lui a notamment offert une dague décorative. Nadiya Savchenko achève sa visite de trois jours en République tchèque ce vendredi.

Un soldat tchèque décoré de la médaille de l’Union européenne 13-01-2017 10:02 | Denisa Tomanová Un soldat tchèque a été décoré de la médaille du service de la Politique européenne de sécurité et de défense, pour avoir neutralisé un assaillant lors d’une attaque terroriste au Mali l’année dernière. Il s’agit du premier soldat tchèque qui s’est vu attribué une telle décoration, et ce des mains du Lieutenant Général de l’état-major de l’Union européenne, Esa Pukkinen. Au mois de mars 2016, le sergent avait défendu aux côtés d’autres soldats tchèques un hôtel situé à Bamako, qui s’était fait attaqué par un groupe d’hommes armés. C’est aussi à Bamako que siège la Mission d’entraînement de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali), et que les soldats tchèques sont chargés de protéger.

Météo 12-01-2017 19:39 mis à jour | Denisa Tomanová Le ciel reste partiellement nuageux sur l’ensemble de la République tchèque ce vendredi, jour de fête des Edita. Des chutes de neige sont attendues dans les régions de Plzeň et d’Olomouc, et dans le nord du pays. Les températures oscillent entre 0 °C et 3 °C pour les maximales.

Tennis : Radek Štěpánek accède au 3e tour des qualifications de l’Open d’Australie 12-01-2017 17:32 | Denisa Tomanová Le joueur de tennis tchèque, Radek Štěpánek, a réussi à passer au 3e tour des qualifications pour l’Open d’Australie, en battant à Melbourne le Slovénien Blaz Kavcic (6-3, 6-7, 8-6). Afin de s’assurer une quatorzième participation au premier Grand Chelem de la saison, le Tchèque va devoir s’imposer face à l’Australien John-Patrick Smith.