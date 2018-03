Les membres du parti ANO préfèrent un gouvernement de coalition avec les partis de gauche

Les membres du parti ANO préfèrent l'idée d'un gouvernement de coalition avec le parti social-démocrate et le parti communiste. Tel est le résultat d'un référendum interne au parti. Un gouvernement de coalition minoritaire avec les sociaux-démocrates, soutenu par les communistes, semble à l'heure actuelle être l'option la plus probable pour le parti ANO, vainqueur des dernières législatives à l'automne, mais pour l'heure incapable de former un gouvernement stable.

Un tiers des membres du parti ANO ont dit préférer un gouvernement minoritaire soutenu par les sociaux-démocrates et le parti d'extrême-droite SPD. De même, 90% des 2 800 membres du parti ANO ont déclaré que leur leader, Andrej Babiš, actuellement sous le coup d'une enquête pour détournement de fonds européens, devrait être le chef du gouvernement.