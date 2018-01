Les médias tchèques rendent hommage à France Gall

L’agence de presse ČTK, la Télévision et la Radio tchèques, ainsi que les principaux quotidiens et sites d’information en République tchèque se souviennent de l’icône de la chanson française France Gall, décédée ce dimanche à l'âge de 70 ans.

Les médias nationaux rappellent que la chanteuse laisse derrière elle une carrière riche et des chansons qui ont traversé les générations. Ils évoquent également sa collaboration avec Serge Gainsbourg et Michel Berger, tout en citant le président français Emmanuel Marcon pour qui « France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité ». Le public tchèque connaît notamment sa chanson « Ella, elle l’a ».