Les médecins ukrainiens devront passer des examens supplémentaires pour pouvoir exercer en Tchéquie

Les médecins ukrainiens, venus en République tchèque dans le cadre d’un programme gouvernemental lancé il y a deux ans, doivent passer des examens supplémentaires dans les douze prochains mois pour pouvoir continuer à exercer.

L’information a été communiquée ce mardi, à l’issue de la rencontre entre le Premier ministre Andrej Babiš, le ministre de la Santé Adam Vojtěch et la présidente de l’Association des régions Jana Vildumetzová (tous les trois du mouvement ANO).

Créé pour palier à la pénurie de personnel médical, le programme a permis d’accueillir plus de 200 médecins et dentistes et quelque 130 infirmières. Critiqué par les professionnels de santé pour avoir permis une pratique sans l’exigence d’examens supplémentaires, il a été stoppé en avril dernier. Le gouvernement a toutefois constaté que le départ d’environ 150 médecins ukrainiens risquait de mettre en difficultés plusieurs hôpitaux publics, notamment dans les régions de Karlovy Vary et d’Ústí nad Labem.

Le programme reste accessible au personnel infirmier.