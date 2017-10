Les leaders de la social-démocratie déçus mais pas surpris par leur résultat

Leaders respectivement de la campagne électorale et du parti, Lubomír Zaorálek et Milan Chovanec ont qualifié de « mauvais » le résultat réalisé par la social-démocratie (ČSSD). Celle-ci a recueilli un peu moins de 8% des suffrages. Selon les deux hommes, actuellement ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur sortants, la principale formation de gauche du pays s’apprête à rejoindre les rangs de l’opposition. « Notre score représente quelque 20 mandats, peut-être même moins, donc aucune grande force », a constaté Milan Chovanec. Selon lui, entamer des négociations pour la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale serait donc « risible ».

« Faire partie du gouvernement à tout prix est inutile. Attendons de voir qui va négocier. Mais rejoindre l’opposition n’est pas un problème pour nous », a également déclaré le leader du ČSSD. De son côté, Lubomír Zaorálek a estimé que son parti, qui avait remporté les élections précédentes avec un score légèrement supérieur à 20%, n’a pas su mettre en avant les résultats du travail effectué durant quatre ans au sein du gouvernement. « C’est une déception, je croyais que nous réaliserions un résultat à deux chiffres. Mais il faut l’accepter », a admis le chef de la diplomatie.