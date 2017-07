Les présidents de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour suprême administrative, le produreur de la République et la médiatrice de la République ont déconcé la réforme de la justice en Pologne. Dans une déclaration commune publiée ce vendredi, les principaux représentants de la justice tchèque, concrètement Pavel Rychetský, Pavel Šámal, Josef Baxa, Pavel Zeman et Anna Šabatová, ont indiqué qu’il s’agissait d’une « attaque sans précédent à l’indépendance de la justice polonaise » et « qu’ils ne pouvaient pas rester silencieux face à l’adoption des mesures qui menacent la souveraineté de l’Etat polonais et par là aussi les principales valeurs de la civilisation européenne, de l’humanisme et des droits et libertés fondamentaux ». Les législateurs polonais ont récemment approuvé toute une série de réformes judiciaires controversées, qui donnent au Parlement et au gouvernement d’importants pouvoirs sur les plus hautes cours du pays.