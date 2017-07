Le volume des exportations tchèques d’armes et de matériel militaire a atteint le niveau record de 18,2 milliards de couronnes (près de 700 millions d’euros) en 2016. Il s’agit d’un chiffre supérieur de plus de trois milliards de couronnes (115 millions d’euros) à celui enregistré en 2015. L’Irak a été l’année dernière le premier partenaire commercial des sociétés tchèques actives dans ce secteur. Cela résulte d’un rapport du ministère de la Défense qui sera prochainement débattu par le gouvernement. D’après le président de l’Association de l’industrie de la défense et de la sécurité, Jiří Hynek, ces entreprises ne pourront guère vendre plus en 2017 puisqu’elles atteignent leurs limites en termes de capacité de production.