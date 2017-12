Les exercices militaires en Slovaquie réuniront des soldats tchèques, britanniques et américains

Les soldats tchèques prendront part à des exercices militaires internationaux organisés dans la première moitié de 2018 par la Slovaquie. L’information a été publiée par le ministère slovaque de la Défense.

Quelque vingt-six exercices devraient avoir lieu en Slovaquie voisine entre janvier et juin prochains, dont des entraînements dans le domaine de la défense des agents chimiques, biologiques et radiologiques. Ils réuniront les soldats tchèques, britanniques et américains.