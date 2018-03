Les entreprises tchèques augmentent les salaires, mais sont moins optimistes

Neuf entreprises implantées en République tchèque sur dix prévoient d’augmenter les salaires de leurs employés cette année. C’est un des principaux enseignements qui ressort de l’enquête menée par le cabinet KPMG. Les dirigeants des sociétés réagissent ainsi à la forte concurrence sur le marché du travail.

Toutefois, les dirigeants des près de 270 entreprises sondées ne sont pas très optimistes, essentiellement en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Seuls 29 % d’entre eux pensent que la situation économique s’améliorera cette année, tandis que 44 % s’attendent à une stagnation par rapport à 2017.

Tandis que les Tchèques étaient les plus optimistes en Europe centrale et de l’Est en 2015, ils comptent désormais parmi les plus pessimistes dans la région.