Les émissions en anglais et en allemand de Radio Prague désormais sur la plateforme Alexa

La Radio publique tchèque est le tout premier média tchèque à proposer du contenu sur la plateforme d'intelligence artificielle Alexa. Des informations qu'il est possible d'écouter depuis ce mercredi grâce à l'appareil Echo d'Amazon qui intègre cette plateforme. Outre les informations de la station Radiozurnal, il sera également possible d'y entendre celles des rédactions anglaise et allemande de Radio Prague.

Une fois connecté au Wifi de la maison, le système fait son travail d’assistant vocal à intelligence artificielle. Il réagit chaque fois qu’on l’interpelle. Cet assistant « comprend » à l'heure actuelle l'anglais, l'allemand, le japonais et le français.